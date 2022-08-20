Несколько правок ларавель

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки598 просмотров

Для учебного проекта на ларавеле, требуются некоторые правки

тз https://docs.google.com/document/d/1Z9TJe1qYmQhdKhNHPxNbnLr_VaZ0JUgiFVl2Obc_2rM/edit?usp=sharing

файлы можете скачать в тз

в проекте используется service supervisord

данные в графике идут по rest api

оплата сразу по завершению, в идеале сделать сегодня, но как получиться.

Laravel
3 года назад
alexmodfer
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