Требуется разработка верстки админки для небольшого маркетплейса на React. Задача включает создание нескольких режимов просмотра товаров. Студиям просьба не беспокоить.
Несколько правок ларавель
Для учебного проекта на ларавеле, требуются некоторые правки
тз https://docs.google.com/document/d/1Z9TJe1qYmQhdKhNHPxNbnLr_VaZ0JUgiFVl2Obc_2rM/edit?usp=sharing
файлы можете скачать в тз
в проекте используется service supervisord
данные в графике идут по rest api
оплата сразу по завершению, в идеале сделать сегодня, но как получиться.
Заявки фрилансеров
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