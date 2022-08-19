Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.
Разработчик на Битрикс
Добрый день! Есть сайт на Битрикс, который планируем переработать. Необходимо будет сверстать и запрограммировать страницу.
Примерный прототип страницы https://www.figma.com/file/U0nfoFZy32DJWWN9BffnNl/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?node-id=0%3A1
P.S. Прототип не итоговый. Это предварительный вариант для понимания сути задачи.
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