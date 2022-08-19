Необходимо разработать парсер товаров для сайта на платформе Bitrix. Задача включает создание копии каталога с характеристиками, ценами и фото, а также настройку фильтра по свойствам. Также требуется реализовать возможность обновления цен товаров с сайта-донора. Подробности о сайте-доноре будут предоставлены в личных сообщениях.