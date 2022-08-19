Исправить скрипт для Tampermonkey.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки361 просмотр

https://greasyfork.org/ru/scripts/26559-aliexpress-url-cleaner/code

Скрипт для AliExpress, который убирает со всех ссылок на странице все лишнее кроме основной ссылки.

Пример: 

Было

https://www.aliexpress.com/item/1005002191569003.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c99e5d82D2rZZt&algo_pvid=7d9afdd8-4373-4e77-af7a-30a0a97a354a&algo_exp_id=7d9afdd8-4373-4e77-af7a-30a0a97a354a-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029737096089%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2146.24%2136.99%2132.37%21%21%21%21%4021135c2e16608196077372126ea902%2112000029737096089%21sea&curPageLogUid=cn1652PaWVkQ

Стало

https://www.aliexpress.com/item/1005002191569003.html

Задача:

Надо сделать/переделать такой же скрипт для Ebay.com

Результат:

В поиске на ebay любой запрос приводит к выдаче объявлений, которые должны иметь ссылку без лишней информации.

Было

https://www.ebay.com/itm/125312465814?hash=item1d2d347b96:g:mxYAAOSwqB9ifehu&amdata=enc%3AAQAHAAAAkAe6ZJ1Oj5UZCKisWRUXWHPinpfQy%2BruaAJYTkwSd684J4o3%2BoPcNW2sCgRrAI%2BpcQRcyRgxqY%2FDH7WcanCAzW3OYhTxDTGl32gPzh6McOR9b9i7vPpPv%2BxCVzMqejlMYPeEpeEmkObgrK4cRFE3slB8hgcfv5LHWnZZQG9DFWNRacKKInIrmGtky4KHxH42MQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR5qj_KbWYA

Стало

https://www.ebay.com/itm/125312465814

HTML
3 года назад
Nick2010
Николай 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Спасибо, все отлично.
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
Анатолий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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