https://greasyfork.org/ru/scripts/26559-aliexpress-url-cleaner/code

Скрипт для AliExpress, который убирает со всех ссылок на странице все лишнее кроме основной ссылки.

Пример:

Было

https://www.aliexpress.com/item/1005002191569003.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c99e5d82D2rZZt&algo_pvid=7d9afdd8-4373-4e77-af7a-30a0a97a354a&algo_exp_id=7d9afdd8-4373-4e77-af7a-30a0a97a354a-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029737096089%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2146.24%2136.99%2132.37%21%21%21%21%4021135c2e16608196077372126ea902%2112000029737096089%21sea&curPageLogUid=cn1652PaWVkQ

Стало

https://www.aliexpress.com/item/1005002191569003.html

Задача:

Надо сделать/переделать такой же скрипт для Ebay.com

Результат:

В поиске на ebay любой запрос приводит к выдаче объявлений, которые должны иметь ссылку без лишней информации.

Было

https://www.ebay.com/itm/125312465814?hash=item1d2d347b96:g:mxYAAOSwqB9ifehu&amdata=enc%3AAQAHAAAAkAe6ZJ1Oj5UZCKisWRUXWHPinpfQy%2BruaAJYTkwSd684J4o3%2BoPcNW2sCgRrAI%2BpcQRcyRgxqY%2FDH7WcanCAzW3OYhTxDTGl32gPzh6McOR9b9i7vPpPv%2BxCVzMqejlMYPeEpeEmkObgrK4cRFE3slB8hgcfv5LHWnZZQG9DFWNRacKKInIrmGtky4KHxH42MQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR5qj_KbWYA

Стало

https://www.ebay.com/itm/125312465814