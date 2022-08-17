Требуется доработка шаблона на WordPress: разместить фильтр для поиска систем, изменить заголовки параметров и отобразить данные в карточках систем. Фильтр должен включать поиск по названию, материалу, назначению, количеству камер, типу, уплотнителю и монтажной глубине.
Мелкие правки на сайте
Есть сайт на php, нужно сделать не большие правки, подробнее при переписке, работы на 2-3 часа, 1000р
Заявки фрилансеров
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