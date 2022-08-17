Требуется разработка бота или скрипта для автоматической регистрации аккаунтов на различных сайтах с использованием АнтидетектБраузера. Бот должен имитировать действия человека, а также иметь возможность корректировки данных, так как сайты могут быть разными и новыми. Ожидается гибкость в настройках и адаптация под различные требования.