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Вордпресс

используется шаблон - https://default.houzez.co/listing-v1-grid/

Доработка:

1) в начале разместить фильтр для удобного поиска систем (в карточке систем в админку необходимо отмечать принадлежность к текущему типу параметра) мы отмечаем данные параметры некоторые, но нужно сменить на верное обозначение заголовков)

поиск по названию (есть такое в шаблоне - например https://default.houzez.co/listing-v1-grid/) https://prnt.sc/bmNBFghpe81S = отобразить как https://prnt.sc/sMRWTwIoNnMm

материал - пвх, алюминий, пвх+алюминий

назначение - оконная, дверная, оконно-дверная. фасадная, раздвижная

количество камер - 1,2,3,4,5,6

тип - холодная, теплая

уплотнитель - двухконтурный, трехконтурный

монтажная глубина

ниже все системы с выводом данных параметров и кнопкой подробнее - как сейчас.

плагин которий стоит сейчас - https://prnt.sc/3l__nH9VfMWX