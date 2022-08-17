Корректировка шаблона сайта - размещение материала с фильтром.

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Страница - framex.com.ua/sistems

Вордпресс

используется шаблон - https://default.houzez.co/listing-v1-grid/

Доработка:

1) в начале разместить фильтр для удобного поиска систем (в карточке систем в админку необходимо отмечать принадлежность к текущему типу параметра) мы отмечаем данные параметры некоторые, но нужно сменить на верное обозначение заголовков)

  • поиск по названию (есть такое в шаблоне - например https://default.houzez.co/listing-v1-grid/) https://prnt.sc/bmNBFghpe81S = отобразить как https://prnt.sc/sMRWTwIoNnMm
  • материал - пвх, алюминий, пвх+алюминий
  • назначение - оконная, дверная, оконно-дверная. фасадная, раздвижная
  • количество камер - 1,2,3,4,5,6
  • тип - холодная, теплая
  • уплотнитель - двухконтурный, трехконтурный
  • монтажная глубина
ниже все системы с выводом данных параметров и кнопкой подробнее - как сейчас.

плагин которий стоит сейчас - https://prnt.sc/3l__nH9VfMWX

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3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

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