Необходимо реализовать отправку вебхука с номером телефона клиента из AmoCRM на хостинг. Скрипт должен принимать вебхук, извлекать номер телефона и отправлять его в POST запрос на сервер приложения. Запрос уже реализован, требуется помощь в составлении вебхука согласно документации AmoCRM.
Корректировка шаблона сайта - размещение материала с фильтром.
Страница - framex.com.ua/sistems
Вордпресс
используется шаблон - https://default.houzez.co/listing-v1-grid/
Доработка:
1) в начале разместить фильтр для удобного поиска систем (в карточке систем в админку необходимо отмечать принадлежность к текущему типу параметра) мы отмечаем данные параметры некоторые, но нужно сменить на верное обозначение заголовков)
- поиск по названию (есть такое в шаблоне - например https://default.houzez.co/listing-v1-grid/) https://prnt.sc/bmNBFghpe81S = отобразить как https://prnt.sc/sMRWTwIoNnMm
- материал - пвх, алюминий, пвх+алюминий
- назначение - оконная, дверная, оконно-дверная. фасадная, раздвижная
- количество камер - 1,2,3,4,5,6
- тип - холодная, теплая
- уплотнитель - двухконтурный, трехконтурный
- монтажная глубина
плагин которий стоит сейчас - https://prnt.sc/3l__nH9VfMWX
Заявки фрилансеров
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