Внести правки в вёрстку магазина на WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Необходимо поправить вёрстку магазина

Возможно что-то у хостера подключено,что мешает правильно отображаться контент.

Оставляйте свой телеграм, отправлю подробное ТЗ.

Стоимость обсуждается.

WordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Евгений
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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