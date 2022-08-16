Требуется BackEnd разработчик для постоянной поддержки проекта на Yii1/Yii2. Объем работы 80-120 часов в месяц. Проект включает интеграцию с Яндекс.макетом и RabbitMQ для быстрой синхронизации остатков и цен. Стек: PHP 7.1, MariaDB, memcached. Работа в команде с техлидом, DevOps, FrontEnd и дизайнером. Фронтенд задачи отсутствуют.
Натяжка вёрстки на WordPress
Необходимо готовую вёрстку натянуть на WordPress.
Оставляйте свои примеры работ с натяжкой на WP и телеграм.
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