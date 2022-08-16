Доработка сайта на Prestashop

$340
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка49 просмотров

Здравствуйте, прикладываю ТЗ сюда тоже. Все детали обсудили в телеграм.

PrestaShop
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Страница на Wordpress

    Требуется разработка страницы оплаты на Wordpress для интеграции платежной системы по API. Необходим бесплатный хостинг и домен. Страница будет служить прокладкой для услуг с основного лендинга на Тильда, так как моя платежная система не поддерживается на этой платформе. Рассматриваются заявки с реальным опытом.

    TildaWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подшаманить парсер

    $20

    Необходимо исправить ошибку парсера, вшитого в Google Sheets, связанного с неожиданным токеном в JSON. Также требуется настроить отправку уведомлений на Telegram-бота. Оплата будет производиться исключительно через PayPal.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на python

    Требуется доработка закрытого портала закупок на Python. Необходимо устранить системные ошибки, которые препятствуют скачиванию закупочной документации и загрузке заявок от поставщиков. Также требуется обеспечить доступ работникам департамента контроля закупок к загруженным документам. Доступы и логи сервера будут предоставлены.

    Python
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить session key для выгрузки заказа по API с Aliexpress

    Необходимо восстановить session key для php скрипта, который используется для выгрузки заказа по id с Aliexpress. Скрипт выдает ошибку 'invalid-sessionkey'. Требуется помощь в исправлении и настройке API для корректной работы.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка проекта на NodeJS + React - срочно

    $120

    Требуется срочная доработка проекта на NodeJS и React. Бюджет составляет 120$, срок выполнения 3-4 дня. Оплата производится по факту готовности, без авансов. Ищем исполнителя, способного быстро завершить задачу.

    Node.js
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать систему генерации простых сайтов на PHP

    Требуется разработать систему генерации простых сайтов на PHP с использованием файлов. Подробное техническое задание прикреплено к проекту. Ищем исполнителей с опытом, даже с небольшим, но с примерами работ в портфолио.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер для сайта

    $100

    Требуется разработать парсер на PHP для сбора информации с веб-страниц. Парсер должен работать через прокси, в многопоточном режиме, генерируя ссылки и собирая данные для последующего вывода в формате Excel. Оплата осуществляется по факту проверки работоспособности на сервере заказчика.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание календаря букинга для арендодателя

    $50

    Требуется разработать модуль или дополнение для системы букинга, используя функционал, представленный в видео. Важно учесть мета бокс _tmbooking_data для интеграции. Ожидается создание удобного и функционального решения для арендодателей.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайт 1-C bitrix через GIT

    Ищем разработчика для технической поддержки сайта банка на 1-C Bitrix через GIT. Обязанности: адаптивная вёрстка, создание серверных скриптов, двусторонние интеграции, устранение ошибок. Требуются отличные знания PHP, MySQL, HTML и CSS, опыт работы с 1-C Bitrix и GIT. Обязательно наличие портфолио и соблюдение дедлайнов.

    CSSGitHTMLMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад