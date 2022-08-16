Требуются правки в шаблоне Joomla. Задача имеет уровень сложности выше среднего. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается опыт работы с Joomla и понимание особенностей платформы.
Доработка сайта на python
Задача
Есть закрытый портал закупок написаный на python. (Доступы дадим, логи сервера тоже)
Возникли следующие проблемы:
1. Сайт периодически перестает работать с выявлением системных ошибок;
2. Потенциальные поставщики не могут скачать закупочную
документацию;
3. Потенциальные поставщики не могут загрузить свои заявки на участие со
следующими вариантами исходов (отображается системная ошибка и документы не
загружаются, отображается системная ошибка, но документы загружаются);
4. Работники департамента контроля закупок не могут скачать с сайта
загруженные поставщиками документы.
Ошибки возникли недавно, раньше сайт работал корректно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить session key для php скрипта, который используется для выгрузки заказа по id с Aliexpress. Скрипт выдает ошибку 'invalid-sessionkey'. Требуется помощь в исправлении и настройке API для корректной работы.Закрыт3 года назад
- $120
Требуется срочная доработка проекта на NodeJS и React. Бюджет составляет 120$, срок выполнения 3-4 дня. Оплата производится по факту готовности, без авансов. Ищем исполнителя, способного быстро завершить задачу.Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать систему генерации простых сайтов на PHP с использованием файлов. Подробное техническое задание прикреплено к проекту. Ищем исполнителей с опытом, даже с небольшим, но с примерами работ в портфолио.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать парсер на PHP для сбора информации с веб-страниц. Парсер должен работать через прокси, в многопоточном режиме, генерируя ссылки и собирая данные для последующего вывода в формате Excel. Оплата осуществляется по факту проверки работоспособности на сервере заказчика.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать модуль или дополнение для системы букинга, используя функционал, представленный в видео. Важно учесть мета бокс _tmbooking_data для интеграции. Ожидается создание удобного и функционального решения для арендодателей.Закрыт3 года назад
Ищем разработчика для технической поддержки сайта банка на 1-C Bitrix через GIT. Обязанности: адаптивная вёрстка, создание серверных скриптов, двусторонние интеграции, устранение ошибок. Требуются отличные знания PHP, MySQL, HTML и CSS, опыт работы с 1-C Bitrix и GIT. Обязательно наличие портфолио и соблюдение дедлайнов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на hoster.kz. Также требуется настроить отображение сайтов, созданных на Wordpress, в поисковых системах Яндекс и Google. Более подробная информация о переносе и SEO-оптимизации будет предоставлена после обсуждения деталей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта на LUA для обработки Web Hook оповещений в алгоритмической торговле на Мосбирже с использованием Quik и TS Lab. Скрипт должен считывать оповещения из Trading View и выполнять операции покупки или продажи в зависимости от содержания. Необходима реализация для работы с API и настройка белого списка IP адресов.Закрыт3 года назад
- $35
Требуется разработать форму регистрации для сайта на платформе Тильда. Поля и выпадающие окна будут предоставлены. Необходимо создать функционал, аналогичный представленному примеру.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад