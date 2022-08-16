Доработка сайта на python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок358 просмотров

Задача

Есть закрытый портал закупок написаный на python. (Доступы дадим, логи сервера тоже)

Возникли следующие проблемы:

1. Сайт периодически перестает работать с выявлением системных ошибок;

2. Потенциальные поставщики не могут скачать закупочную

документацию;

3. Потенциальные поставщики не могут загрузить свои заявки на участие со

следующими вариантами исходов (отображается системная ошибка и документы не

загружаются, отображается системная ошибка, но документы загружаются);

4. Работники департамента контроля закупок не могут скачать с сайта

загруженные поставщиками документы.

Ошибки возникли недавно, раньше сайт работал корректно.

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