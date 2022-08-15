Правки в шаблоне Joomla (не верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки392 просмотра

Правки в шаблоне Joomla.

ТЗ скину по запросу.

Уровень задачи - выше среднего.

Joomla
3 года назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
3 года назад
Андрей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
52 отзыва
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Бот-планировшик для Телеграм

    $80

    Требуется разработка бота-планировщика для Telegram с доступом по авторизации. Бот должен управлять графиком дежурств, отслеживать задачи пользователей и отправлять уведомления. Необходимы функции приветствия новичков, выбора городов и позиций, редактирования дежурств и алармов. Срок исполнения 3-4 дня. Хостинг на стандартном VPS/VDS.

    Ubuntu
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайты/домены на новый хостинг + настроить отображение сайта

    $20

    Необходимо перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на hoster.kz. Также требуется настроить отображение сайтов, созданных на Wordpress, в поисковых системах Яндекс и Google. Более подробная информация о переносе и SEO-оптимизации будет предоставлена после обсуждения деталей.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт на LUA обработка Web Hook

    Требуется разработка скрипта на LUA для обработки Web Hook оповещений в алгоритмической торговле на Мосбирже с использованием Quik и TS Lab. Скрипт должен считывать оповещения из Trading View и выполнять операции покупки или продажи в зависимости от содержания. Необходима реализация для работы с API и настройка белого списка IP адресов.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать форму регистрации на сайта на Тильде

    $35

    Требуется разработать форму регистрации для сайта на платформе Тильда. Поля и выпадающие окна будут предоставлены. Необходимо создать функционал, аналогичный представленному примеру.

    Tilda
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот парсер вебсокета/ Автопик нужного предмета на сайте

    $100

    Требуется разработать бота, который будет парсить предметы на сайте market.csgo.com и автоматически их покупать. Бот должен иметь функции для уведомления о новых предметах и возможность быстрой покупки через API. Ищем профессионала с опытом работы с данным сайтом.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция битрикс24 по API в WordPress

    Требуется настроить интеграцию между формой обратной связи на сайте WordPress (плагин Contact Form 7) и CRM Битрикс24 через API. Необходимо обеспечить передачу заявок (лидов) в CRM. Оплата возможна любым способом, кроме криптовалюты. Срок выполнения - желательно завтра.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздать бота в телеграм с автооплатами

    Требуется разработка Telegram-бота с автооплатами для продажи онлайн-тренировок. Бот должен быть реализован на платформе SendPulse и интегрирован с платежным сервисом Fondy. Контент для бота уже подготовлен.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить номер телефона с объявления PHP

    Требуется разработать скрипт на PHP для парсинга контактного номера телефона продавца из объявления. Необходимо обеспечить корректную обработку данных с указанного примера. Убедитесь, что скрипт работает стабильно и эффективно.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать пользовательские заполнители для сообщений в Woocommerce

    Необходимо разработать пользовательские заполнители для сообщений в Woocommerce с использованием плагина WPNOtif. Заполнители должны включать информацию о дате и времени доставки, методе оплаты и других данных. В плагине предусмотрена возможность настройки заполнителей, имеется документация для ознакомления.

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад