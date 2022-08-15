Требуется разработка бота-планировщика для Telegram с доступом по авторизации. Бот должен управлять графиком дежурств, отслеживать задачи пользователей и отправлять уведомления. Необходимы функции приветствия новичков, выбора городов и позиций, редактирования дежурств и алармов. Срок исполнения 3-4 дня. Хостинг на стандартном VPS/VDS.
Правки в шаблоне Joomla (не верстка)
Правки в шаблоне Joomla.
ТЗ скину по запросу.
Уровень задачи - выше среднего.
Заявки фрилансеров
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