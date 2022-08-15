Доброго времени суток!!

возник вопрос создания бота, который будет самостоятельно парсить и покупать нужный предмет.

в данный момент у меня имеется бот парсер, который отправляет мне уведомление в телеграмм по типу:

Новый предмет! Лот: StatTrak™ AK-47 | Redline (Field-Tested) Цена: 7368.43 RUB Стикеры: HellRaisers | Катовице 2015, HellRaisers (голографическая) | Катовице 2015, HellRaisers | Катовице 2015 «Ссылка на предмет»

Снизу имеется кнопка, которая за счёт API покупает предмет на сайте.

так вот, бот должен работать с сайтом market.csgo.com

нужно усовершенствовать бота, чтоб у него были функции автопокупки.

потому что зачастую я вручную не успеваю покупать предмет, на это имеется крайне мало времени. Так вот, хотелось бы найти мастера и профессионала, который имеет опыт работы с данным сайтом