Требуется доработка кода парсера для оптимизации его работы. Необходимо, чтобы он выполнял запросы не дольше одной секунды. В случае необходимости, рассмотрите добавление асинхронности. Приложены примеры кода: один нерабочий, другой медленный (15 секунд на запрос).
Подключить оплату yookassa.ru в готовое приложение на Flutter
Есть приложение интернет-магазин написанный на Flutter. В качестве бэкэнда используется wordpress+woocommerce.
Требуется подключить нативную оплату в приложение.
Есть само приложение на готовом решении интернет-магазина и его полная документация.
Заявки фрилансеров
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