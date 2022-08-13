Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок551 просмотр

Вёрстка есть.

Описывайте свой опыт и на чём предлагаете реализовать. В ответ пришлю ТЗ.

Конструкторы и cms не предлагать.

Интересуют самописные решения и фреймворки.

3 года назад
rwniee
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Заявки фрилансеров

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