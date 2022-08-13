Необходимо добавить дополнительные поля для габаритов в админке при редактировании торговых предложений. Информация о габаритах должна выводиться на сайте в зависимости от выбранного размера. Учитывать различные комбинации размеров и опций. Работы выполняются на тестовом сайте с обязательной миграцией для БД.
Разработка сайта
Вёрстка есть.
Описывайте свой опыт и на чём предлагаете реализовать. В ответ пришлю ТЗ.
Конструкторы и cms не предлагать.
Интересуют самописные решения и фреймворки.
Заявки фрилансеров
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