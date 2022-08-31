DenisKoshelev

Создаю сайт для бизнеса

Меня зовут Денис, я занимаюсь разработкой сайтов 4 года.

Создаю лендинги, многостраничные сайты и мини web сервисы для бизнеса. При создании использую современные технологии на основе react.,что позволяет сайтам работать быстро и без перезагрузки страниц. Для удобства на каждый сайт подключаю админ панель, что бы владелец мог сам изменять контент и не тратить лишний раз деньги на доработку. Не срываю сроки и всегда на связи.

А дизайн сможешь сделать?

Я работаю в команде с дизайнером. Он сможет сделать современный дизайн по вашему техническую заданию. Если технического задания нет, то это не проблема. Тогда он проведет анализ ваших конкурентов и составит его сам. Это позволит создать дизайн, который будет понятен аудитории и будет на порядок лучше, чем у ваших конкурентов.

Поддержка и установка сайта.

Ручаюсь за качество своего кода. Поэтому поддерживаю сайты бесплатно на протяжение полугода. То есть, если вам понадобится внести какие то маленькие доработки или что то поправить, то сделаю это бесплатно. Так же могу помочь с установкой сайта на сервер и избавить вас от лишних хлопот.

Технологии, который использую:

JavaScript, React, Next js, TypeScript

Node js

PHP, Laravel

HTML, CSS, SASS