Frontend Developer

Я Frontend разработчик, который готов к интересным и нетривиальными задачам.Всегда стараюсь не останавливаться на достигнутом, люблю изучать что-нибудь новое, совершенствовать свои различные скиллы и расширять кругозор.Моими основными положительными качествами являются: амбициозность, ответственность, самообучаемость, коммуникабельность.

Frontend: