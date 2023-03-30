Frontend Developer
Я Frontend разработчик, который готов к интересным и нетривиальными задачам.Всегда стараюсь не останавливаться на достигнутом, люблю изучать что-нибудь новое, совершенствовать свои различные скиллы и расширять кругозор.Моими основными положительными качествами являются: амбициозность, ответственность, самообучаемость, коммуникабельность.
Frontend:
JS(ES6+)
Английский A2-B1
Async/Await
TypeScript
React / React-hooks-form
Redux / Redux Thunk / Redux Toolkit
Next.JS
Prettier / ESLint
HTML / HTML 5
SCSS / styled-components / CSS Modules /
Material UI, Bootstrap, Ant Design
Связь:
Email: [email protected]
Telegram:@nurtf
Портфолио
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