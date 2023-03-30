aokel

Эрик Нурсултан aokel

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend Developer

Я  Frontend разработчик, который готов к интересным и нетривиальными задачам.Всегда стараюсь не останавливаться на достигнутом, люблю изучать что-нибудь новое, совершенствовать свои различные скиллы и расширять кругозор.Моими основными положительными качествами являются: амбициозность, ответственность, самообучаемость, коммуникабельность.

Frontend:

  • JS(ES6+)

  • Английский A2-B1

  • Async/Await

  • TypeScript

  • React / React-hooks-form

  • Redux / Redux Thunk / Redux Toolkit

  • Next.JS

  • Prettier / ESLint

  • HTML / HTML 5

  • SCSS / styled-components / CSS Modules /

  • Material UI, Bootstrap, Ant Design

  • Связь:

  • Email: [email protected]

  • Telegram:@nurtf

Портфолио