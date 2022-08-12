Разработайте систему на PHP для анализа и сравнения текстов. Пользователи должны иметь возможность вводить две версии текста и видеть изменения: новые предложения светло-зеленым, измененные - желтым, удаленные - красным. При наведении на измененные предложения они должны заменяться на первую версию. Укажите количество часов на выполнение и дату завершения проекта.