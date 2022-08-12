Небольшая команда разработчиков ищет Middle PHP разработчика для участия в крупном проекте. Требуется опыт работы от 2 лет, знание PHP7+, Docker, MySQL и других технологий. Гибкий график, высокая оплата труда, возможность работы 30-40 часов в неделю. Ждем информацию о вашем опыте, технологиях и желаемой зарплате.
Отцентрировать контент по центру на лендинге
Нужно отцентрировать контент по центру на лендинге из 2-х блоков , на первом только текст ,на втором форму.
Лендинг на голом php
Работы на 5 минут.
Оставлю отличный отзыв
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