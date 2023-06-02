zhelezzzno

Вадим zhelezzzno

 
69 летРоссия/Дмитров
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
4 из 5
по оценкам фрилансеров
96%
фрилансеров рекомендуют
$1047
выплачено фрилансерам
28%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
5 дней назад
$120
7 баллов
6 месяцев назад
Сверстать макет
Заказчик потерялся когда я закончил %90 работу, нету связи с ним уже 2 недели. Может какие то проблемы возникли.
doomkire
Игорь 
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$24
10 баллов
7 месяцев назад
Оформление заказа на OpenCart
Приятно работать. Рекомендую.
Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
Вывести сайт на WordPress в зелёную зону PageSpeed
Однозначно РЕКОМЕНДУЮ. Всё в срок, всё гуд.
Всё супер. Задание выполнено на 100% . Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
SimonPro
Семён 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
год назад
Поправить виджет в мобильной версии OpenCart
Отличный заказчик, всегда на связи. Задача сформулирована внятно, все доступы предоставлены своевременно. Рекомендую.
Семён отлично и супер быстро выполнил задание и даже больше, чем было оговорено изначально. Всегда на связи и объяснил суть проблемы, которая была. Очень доволен работой. Рекомендую каждому такого исполнителя.
Ответный отзыв
Alexandermalev
26 летЭстония
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
год назад
Поправить кусок кода css
Работать было приятно, своевременная оплата. Рекомендую Вадима к сотрудничеству!
Александр молниеносно выполнил задание , чем очень удивил и обрадовал. Задачи были не из простых, но Александр самостоятельно справился со всеми вопросами, выполнил все работы. Качеством выполнения задачи доволен. Супер.
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