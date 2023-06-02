zhelezzzno

Необходимо разработать мобильное приложение для android Нужно МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ написанное на языке Java Когда мобильное приложение свёрнуто (работает в фоновом режиме), если в телефон ПОДСМАТРИВАЕТ посторонний человек (если он не в самой базе приложения), то на телефон ...