zhelezzzno

Нужно скопировать лендинг и поменять информацию на нашу. Работа срочная. Оставляйте телеграм.
Вадим zhelezzznozhelezzzno
- $75Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $300
Необходимо разработать мобильное приложение для android Нужно МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ написанное на языке Java Когда мобильное приложение свёрнуто (работает в фоновом режиме), если в телефон ПОДСМАТРИВАЕТ посторонний человек (если он не в самой базе приложения), то на телефон ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $400
Нужно реализовать веб-сервис на любой платформе, желательно на джанго. Функционал: 1) Регистрация аутентификация, личный кабинет 2) Возможность загружать .pdf или .docx из личного кабинета 3) Поиск по работам пользователей. 4) Возможность оценивать загруженные работы (рейтинг выставляют другие пользователи) Подробности опишу откликнувшимся. Оставляйте ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $50
Бюджет обсуждается Есть рабочий сайт на WordPress. Требуется сделать дизайн сайта максимально похожий на сайт образец. Страницы созданы на WPBakery Page Builder. Есть пример изображения, как должен выглядеть сайт. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Необходимо запустить приложение на Java и протестировать его . Записать видео отчёт.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $700
Подключение телефонии и мессенджеров, воронки продаж, базы данных, учёт заказов и т.п. Подробнее вышлю откликнувшимся.Базы данных1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Тех. задание прикрепил.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $120
Сверстать адаптивно 8 страниц. После потребуется натяжка на WordPress отдельно. Пишите свой телеграм для связи.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 месяцев назад
- $350
ДОБАВЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ (ТАКЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ВАКАНСИЙ) Программа для винды. Может быть анктикапча на сайте. В отклике укажите стоимость и сроки. Подробное ТЗ:Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $100
Ищу специалиста, который отлично знает OpenCart и 1С . Необходимо выполнить несколько мелких работ и настроить модули. ТЗ прикрепляю.Закрыт6 месяцев назад
- $40
Есть список задач, прикрепляю. Нужно сделать в течении 1-2 дней,если это возможно. Стоимость обсуждается. Оставляйте свой телеграм.Закрыт7 месяцев назад
- $30
Нужно выполнить работы по сайту на CMS OpenCart Настроить модули,поправить вёрстку и т.д. Полный список ТЗ отправлю откликнувшимся. Оставляйте телеграм для быстрой связи.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо выполнить ряд небольших работ на сайте. Список задач скину откликнувшимся. Указывайте свой телеграм.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $2
Нужно решить уравнение. Срок 30 минут. Оплата сразу. Пишите свой телеграм.Контрольные, Задачи и Тесты11 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $10
Идёт колесо загрузки и ничего не происходит. Нужно посмотреть и починить. Проблема возникла после переноса на другой хостинг. Оставляйте свой телеграм,если знаете как исправить.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо выяснить, как на сайт попадает огромное количество ботов и что с этим можно сделать? Как это влияет на поисковую выдачу сайта и опасно ли это для продвижения? Оставляйте свой телеграм.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно отредактировать файл word, сделать аккуратное выравнивание текста, таблиц, в общем всего содержимого. Сам что-то отредактировал, но нужна помощь и сделать лучше. Страниц немного, работы максимум на час,если отлично умеет работать в word Оставляйте свой телеграм, скину файл.Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $10
Нужно файл из 14 страниц оформить красиво, выровнять текст,таблички, в общем привести в презентабельный вид. Файл прикрепляю. У кого есть свободное время, сделайте. Выберу исполнителем, чья работа понравиться.Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Ищу готовые варианты интернет-магазинов с базой данных на тематику Таблетки . Предпочтительно готовые решения. Важный критерий, сайт должен быстро работать и находиться в зелёной зоне гугл проверки. Оставляйте свой телеграм,если есть что предложить. Стоимость обсуждается индивидуально.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Нужно подключить платёжную систему на сайт и интегрировать её. Более подробно отпишу заинтересовавшимся. Оставляйте телеграм для связи.Закрыт7 месяцев назад