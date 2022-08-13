Нужно вытянуть сайт и сделать копию на голом html+сss+js

Адаптивность не обязательна, Админка не нужна, не нужно ничего настраивать, в плане форм и т.д.

Просто визуально скопировать страницы , главное ссылки чтобы были на страницы рабочими и ВСЁ!

Подробности заинтересованным.