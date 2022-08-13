Скопировать сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок452 просмотра

Нужно вытянуть сайт и сделать копию на голом html+сss+js

Адаптивность не обязательна, Админка не нужна, не нужно ничего настраивать, в плане форм и т.д.

Просто визуально скопировать страницы , главное ссылки чтобы были на страницы рабочими и ВСЁ!

Подробности заинтересованным.

HTMLJavaScript
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Отличный специалист. Арсений выполнил заказ максимально быстро. Вносил правки свыше нормы. Будем ещё не раз сотрудничать.
Отлично поработали. Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству

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Александр
 
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illeking
Арсений 
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