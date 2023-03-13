Приветствую! Меня зовут Александр. Фрилансер, который ищет как постоянную работу, так и различного рода подработки.
Опыт работы на удалёнке более 2 лет.
Основные специализации: СОЗДАНИЕ САЙТОВ и ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА FB/INSAGRAM
Создании сайтов на различных движках, конструкторах, CMS (WordPress, Open Cart), чистый код.
Таргетированная реклама в Instagram/Facebook. Создание майнд-карт для запуска таргетированной рекламы и стратегии продвижения. Запуск и ведение РК.
Есть опыт и базовое понимании SEO продвижения сайтов.
Работаю в паре с дизайнером. Есть возможность создания крутого контента любой сложности, логотипы, обложки, гайды и др. Есть опыт ведения соц. сетей.
Готов рассматривать любые варианты
Я против войны в Украине!
Портфолио
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