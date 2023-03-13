Приветствую! Меня зовут Александр. Фрилансер, который ищет как постоянную работу, так и различного рода подработки.

Опыт работы на удалёнке более 2 лет.

Основные специализации: СОЗДАНИЕ САЙТОВ и ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА FB/INSAGRAM

Создании сайтов на различных движках, конструкторах, CMS (WordPress, Open Cart), чистый код.

Таргетированная реклама в Instagram/Facebook. Создание майнд-карт для запуска таргетированной рекламы и стратегии продвижения. Запуск и ведение РК.

Есть опыт и базовое понимании SEO продвижения сайтов.

Работаю в паре с дизайнером. Есть возможность создания крутого контента любой сложности, логотипы, обложки, гайды и др. Есть опыт ведения соц. сетей.

Готов рассматривать любые варианты