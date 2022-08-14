Необходимо руссифицировать вывод скрипта калькулятора стоимости ремонта, созданного на базе плагина Cost Calculator. Текущий вывод отображается на английском языке. Задача включает исправление текста для корректного отображения на русском языке. Приложены изображения для примера текущего состояния.
Новый раздел на сайте
На сайте-самописе (PHP 7.1 + MySQL) автомобильных объявлений нужно разработать новый раздел (11 типов страниц). Данные каталога и фото к ним уже есть внутри админки.
Верстка так же нужна. Есть макеты в Axure + многие блоки имеются на текущем сайте, поэтому все стили можно смотреть там.
Работаем через Git.
Формат работы: Оценка ТЗ > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.
ТЗ предоставлю. От вас цена и сроки.
Оплата только Юмани.
Антибот: 37+26=?
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