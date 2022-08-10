тз по ссылке, работа по бэкенду, для фронтенда, есть человек если необходимо.

https://docs.google.com/document/d/1XCmVc3MdFwl13PWiivFFDzfAQRk4z4puOCmRVsVAxPc/edit?usp=sharing

жду предложений

ссылку на код и развернутый вариант проекта есть