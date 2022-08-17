Необходимо реализовать автоматизацию формирования ключей из базы данных после оплаты клиента. Ключи должны генерироваться и отображаться на странице товара. После успешной оплаты отправляется запрос в базу данных для создания нового ключа (например, md5), который будет отображен на странице. Разработка скрипта result.php для обработки данных и вывода ключа.
Правки на сайте MODX REVOLUTION
Всем доброго времени суток. ТЗ расписано ниже, правок много но все мелкие. Выполнить нужно задачу сегодня.
1. Добавить в форму обратной связи (страница "Контакты") обязательное поле Email 2. Добавить в input-поле subscribe обязательное поле type email 3. В корзине при изменении кол-ва товаров не меняется цена до перезагрузки страницы(меняться должна сразу) 4. В пустой корзине должно быть написано "Ваша корзина пуста / Your shopping cart is empty [Ссылка(Перейти в каталог)]" 5. Заголовок страницы "Контакты" пропал под шапкой (исправить) 6. Создать страницу "Гарантия" в соответствии с дизайном сайта. Информацию которую нужно внести на страницу дам в ЛС. 7. Создать страницу "Доставка и оплата" в соответствии с дизайном сайта. Информацию которую нужно внести на страницу дам в ЛС. 8. В меню добавить пункт "Информация" и в выпадающих подпунктах вывести "Доставка и оплата", "Гарантия". Сам пункт "Информация" не кликабельный. 9. Кнопку "Каталог" в меню сделать некликабельной. Нажиматься должны только пункты из выпадающего списка. 10. Страницу с результатами поиска отредактировать, главное требование - соответствие с дизайном сайта. Например, вывод резултатов в виде карточек. Либо название товара: Цена 11. После оформления заказа на странице должна быть надпись: "Товар успешно заказан". Ниже таблица с самим товаром. Цвет заголовка товара должен соответствовать дизайну. 12. При выборе каталога "Apple iPhone" в баннере должна писаться категория "Apple iPhone". Соответственно со вссеми другими каталогами. 13. При подписке на новости письмо должен получить не только менеджер сайта, но и тот, кто оставил заявку. Аналогично со страницей "Контакты". 14. При заказе товара письмо должно отправляться по почте, указанной в форме при заполнении данных. Сейчас оно уходит на почту пользователя указанного при создании учётной записи Login. 15. Все Email'ы на сайте должны быть кликабельными: href="mailto:..." 16. Сверстать небольшое всплывающее окно информирующее об успешном добавлении в корзину в соответствии с дизаном сайта. Аналогично для формы обратной связи и формы для заказа подписки. (Нужно заменить стандартные уведомления от AjaxForm и FormIt (Зелёные окна в правом верхнем углу)) 17. Убрать уведомления об изменении кол-ва товаров в корзине (правый верхний угол). Это не нужно т.к. меняется кол-во в миникорзине. 18. Если удалить товар в корзине, она останется пустой. Сделать "Ваша корзина пуста. [Ссылка(Перейти в каталог)]" 19. На 404 странице просто написать "Данной страницы не существует. [Ссылка(Перейти на сайт)]". Добавить автоматический редирект через 5 сек на главную страницу. 20. Блок с купонами при заказе товара "opacity: 0" 21. При выборе способа оплаты выбор из: Оплата при получении / Оплата онлайн 22. Подключить платёжную систему AdvCash (модуль куплен) 23. При неверном логине или пароле в форме авторизации на сайт показывать соответствующее уведомление. 24. Подключить капчу на форму авторизации на сайт.
Выбранный исполнитель
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