Опыт работы с Василием - один из самых позитивный за весь мой опыт работы на фрилансе. Отдельно могу отметить - Правильное и четкое постановление задачи и робот, к сожалению исходя из моего опыта, не все этим обладают. Был рад опыту сотрудничества, и буду надеяться на последующие продолжение.