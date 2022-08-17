Требуется доработка сайта на платформе Opencart. В приложении содержится техническое задание с подробными требованиями. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения работы.
Создать вебсайт на вордпресс
У меня есть готовая верстка
создать тему из этой верстки
и создать каталог товаров с категориями (пост тайп)
нужен перевод через гугл транслейт (код или плагин)
поправки по верстке я делаю сам это не ваша задача.
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