Создать вебсайт на вордпресс

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок1067 просмотров

У меня есть готовая верстка

создать тему из этой верстки

и создать каталог товаров с категориями (пост тайп)

нужен перевод через гугл транслейт (код или плагин)

поправки по верстке я делаю сам это не ваша задача.

WordPress
3 года назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$120
2 дня
Escrow
Отличная работа! Качество!!! все во время!!! Рекомендую!!!
Опыт работы с Василием - один из самых позитивный за весь мой опыт работы на фрилансе. Отдельно могу отметить - Правильное и четкое постановление задачи и робот, к сожалению исходя из моего опыта, не все этим обладают. Был рад опыту сотрудничества, и буду надеяться на последующие продолжение.

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Лучший веб-программист марта
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