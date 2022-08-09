Необходимо доработать существующий PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет контакты на Sendinblue. Скрипт должен проверять наличие контакта, который не получал письма за последние 60 дней, и, если необходимо, удалять его из списка и добавлять заново. Использование API Sendinblue обязательно.