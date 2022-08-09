Перенести самописную CRM на 1С-Битрикс, срочно!

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка460 просмотров

Перенести самописную CRM на 1С-Битрикс, срочно!

С мелкими доработками

Бюджет 400$ оплата строго по факту готовности, без авансов

Сроки 7 дней

Оставляйте Ваш телеграмм на связи

3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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