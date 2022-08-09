Создание лендинг-страницы на Vue.js / JavaScript/HTML/CSS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок462 просмотра

Задание по учебному проекту — создание лендинг страницы (с адаптивному под мобильную версию) при использовании Vue.js, Java Script, HTML и CSS начального-среднего уровня.

Есть 3 примера, по которым можно будет работать и основной сайт, с которого нужно будет взять информацию.

CSSHTMLJavaJavaScriptVue.js
3 года назад
Jskqkq
Даяна 
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