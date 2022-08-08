Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.
Разработать игру на UNITY под мобильные устройства.
Здравствуйте.
Ищу разработчика игр на UNITY под мобильные устройства.
Кратко:
Детская игра про трактор, который ездит по полю, собирает урожай.
Ассеты есть, моделировать не нужно, надо сделать логику.
Условия:
1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.
2) Есть написанное четкое техническое задание
3) Работа через трекер Hubstaff.com
4) Коммуникация в телеграм
5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.
В отклике укажите:
1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком
2) Напишите "я согласен работать по трекеру"
3) Ставку в час
4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю
5) Часовой пояс
6) Юзернейм в телеграме
ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.
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