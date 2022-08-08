Разработать игру на UNITY под мобильные устройства.

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  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок606 просмотров

Здравствуйте.

Ищу разработчика игр на UNITY под мобильные устройства.

Кратко:

Детская игра про трактор, который ездит по полю, собирает урожай.

Ассеты есть, моделировать не нужно, надо сделать логику.

Условия:

1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.

2) Есть написанное четкое техническое задание

3) Работа через трекер Hubstaff.com

4) Коммуникация в телеграм

5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.

В отклике укажите:

1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком

2) Напишите "я согласен работать по трекеру"

3) Ставку в час

4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю

5) Часовой пояс

6) Юзернейм в телеграме

ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.

Unity
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qast
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