Необходимо написать микросервис для конвертации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка406 просмотров

Необходимо написать микросервис для конвертации существующей RSS ленты в необходимый формат.Существующая лента статичная. В ней около 100 страниц.Новая лента должна поэтапно прогрузить контент в новом формате по 100 единиц контента за раз.Контент должен подгружаться поэтапно каждые 5 часов.В Аттач прикрепляю файт с ТТ необходимой rss

3 года назад
izmagor
Игорь 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Бадди
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

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