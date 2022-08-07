Подключить систему подписки Drupal 8

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки456 просмотров

Приветствую. нужно подключить оплату услуг с помощью подписки через банковские карты liqpay на сайт Drupal 8.  Более подробно в лс или телеграм с предоставлением ccылок, макетов в фигме. Жду ваших заявок

DrupalFigma
3 года назад
guest_16598766994703
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