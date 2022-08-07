Требуется помощь в исправлении утечки DNS при использовании OpenVPN с конфигурационным файлом udp.ovpn на роутере. Необходимо проанализировать файл и внести изменения, так как установка дополнительного ПО на компьютер невозможна. Устранение проблемы с блокировкой outside DNS также будет важным аспектом.