Необходимо разработать калькулятор сметы для систем звукоизоляции на HTML или WordPress. Клиенты выбирают пол, стены или потолок, вводят площадь и получают стоимость и список материалов. Смету можно скачать в PDF или отправить на почту. Исходные данные и формулы уже есть в Excel. Прайс-лист включает 50-60 наименований материалов.