https://www.viarcanvas.com/new/canvas#generate

https://viarcanvas.com/collage#generate

Нужно сделать исправить определенные баги.

А именно, в первой ссылке, на мобильном ios при нажатии на модель канваса все съежает.

По второй ссылке, в генераторе коллажей, при выборе большого количества фотографий на коллаж с большим размеров файлов нагружается компьютер.