Интегрировать API для курьеров в modx

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Закрыт2 заявки465 просмотров

У нас был сайт для еды построен на squarespace и у них есть бесплатная интеграция для софта Shipday - автоматизация для курьеров. Теперь у нас новый сайт на модХ и хотим так же дальше использовать Shipday , у них есть API .

www.shipday.com

MODX
3 года назад
guest_16597066690914
3 года в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

Ігор
 
46 лет
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Александр
 
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