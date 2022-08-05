Требуется опытный веб-программист для обновления API на сайте. Приложено техническое задание, необходимо выполнить работу в установленные сроки. Ожидается предоставление информации о стоимости и сроках выполнения.
Настроить возможность создания Sandbox сайта пользователем WordPress
Есть свой сайт site.com на WordPress. Необходимо создать функционал, позволяющий пользователю создать копию сайта user1.site.com с сохранением плагинов и контента исходного сайта. У пользователя должен быть доступ на редактирование сайта-клона, свой логин-пароль.
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