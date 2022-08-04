Приветствую! Необходимо скопировать проекционный калькулятор: https://www.projectorcentral.com/Optoma-ZH406-projection-calculator-pro.htm#calc

1. Необходимо, чтобы калькулятор был в виде скрипта, который я смогу разместить на любой странице сайта. Как это сделано у Живочата;

2. Необходимо, чтобы данные для расчета брались из параметров в карточке Товара моего сайта;

3. Необходимо, чтобы скрипт отрывался по кнопке в поп-ап окне для каждой модели отдельно как это сделано для кнопки Заказать демонстрацию (вместо нее).

https://www.projector24.ru/proektory/

4. Если необходимых данных в карточке нет, то оставляем кнопку Заказать демонстрацию.

Калькулятор должен быть идентичным графически и адаптивным на всех устройствах.