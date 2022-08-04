Необходимо доработать форму обратной связи на сайте. Для уточнения деталей требуется созвон в Skype или WhatsApp. Ожидается улучшение функционала формы для повышения удобства пользователей.
Проекционный калькулятор
Приветствую! Необходимо скопировать проекционный калькулятор: https://www.projectorcentral.com/Optoma-ZH406-projection-calculator-pro.htm#calc
1. Необходимо, чтобы калькулятор был в виде скрипта, который я смогу разместить на любой странице сайта. Как это сделано у Живочата;
2. Необходимо, чтобы данные для расчета брались из параметров в карточке Товара моего сайта;
3. Необходимо, чтобы скрипт отрывался по кнопке в поп-ап окне для каждой модели отдельно как это сделано для кнопки Заказать демонстрацию (вместо нее).
https://www.projector24.ru/proektory/
4. Если необходимых данных в карточке нет, то оставляем кнопку Заказать демонстрацию.
Калькулятор должен быть идентичным графически и адаптивным на всех устройствах.
Заявки фрилансеров
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