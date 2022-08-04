Требуется настроить выборку данных в Битрикс для отображения таблиц звонков за предыдущий день. Необходимы две таблицы: подробная и сводная, показывающие количество обработанных менеджером клиентов за день. Все детали указаны в приложении с ТЗ. Обсуждение вопросов перед началом работы.