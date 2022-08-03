Настройка кастомного вывода денег с wordpress с использованием dokan

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Закрытнет заявок404 просмотра

Рассматриваю: Программиста со знаниями WordPress и PHP

Дано: Версия Dokan 3.5.0

Надо:

- Написать PHP скрипт для вывода средств с Wordpress (плагин: Dokan 3.5.0)

- Вывод средств на Qiwi, Yoomoney и Tether (криптовалюта)

- На скриншоте на данный момент имеются 2 вида вывода - Paypal и прямой депозит. Там должны отображаться еще 3 вида вывода средств - Qiwi, Yoomoney и Tether (а также email/телефонный номер для оплаты). Смотрите скриншот custom pay.

PHPWordPress
3 года назад
SergeiPush
Сергей 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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