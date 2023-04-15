Необходимо разработать функционал конструктора GIF картинок, позволяющий создавать статичные и анимированные открытки с текстом и изображениями. Реализовать два варианта: загрузка с компьютера и выбор из шаблонов. Также требуется возможность отправки готовых GIF в WhatsApp с возможностью воспроизведения или сохранения.