Парсер для сайта запчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок481 просмотр

Здравствуйте!

Нам необходим каталог японских автозапчастей.

Предполагаемые доноры (интересует только Япония)

  • partsfan
  • amayama
Нужна базовая информация:

  • сам каталог (марка, модель, год/модификация, часть кузова)
  • наименование (part number)
  • фото
  • цена
  • вес (если есть)
  • описание (если есть)
  • теги
Формат - любой, который можно импортировать в базу. Предполагаемое количество товаров: ~1-5 млн. 

Указал довольно исчерпывающую информацию.

В ответе предлагайте пожалуйста: срок, стоимость и степень вашей уверенности в готовности выполнить задачу.

3 года назад
DjMoloT
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

Pionist13
Роберт 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$80
2 дня
Escrow
К сожалению сделка не состоялась, исполнитель отказался. Не могу дать оценку, т.к. такого варианта нет.
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$200
6 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Платон
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Pionist13
Роберт 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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