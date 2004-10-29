Full stack веб-разработчик, разработчик ПО
Я являюсь full stack веб-разработчиком, занимаюсь этим уже несколько лет. У меня есть опыт коммерческой разработки на сторонних биржах, а также непосредственно с заказчиками. Кроме того, я занимаюсь созданием парсеров, а также небольших прикладных программ с пользовательским интерфейсом. Технологии и языки, которыми я владею:
- HTML & CSS верстка
- JavaScript (+ jQuery)
- PHP
- Базы данных (MySql, PostgreSql)
- CMS (WordPress)
- Python (tkinter, bs4, requests, selenium)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт под ключ "Сервис подбора ипотечных программ"10 просмотров
- Верстка лендинга для магазина криптовалюты13 просмотров
- Верстка проекта "Atlantida"9 просмотров
- Верстка проекта "Bicycles"10 просмотров
- Верстка проекта "Bezkauce"7 просмотров
- Верстка проекта "Architecture"5 просмотров
- Веб-фоторобот4 просмотра
- Игра "Наперстки"8 просмотров
- Шахматные задачи6 просмотров