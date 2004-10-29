platon_

Платон Лебедько platon_

 
19 летРоссия/Иваново
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Full stack веб-разработчик, разработчик ПО

Я являюсь full stack веб-разработчиком, занимаюсь этим уже несколько лет. У меня есть опыт коммерческой разработки на сторонних биржах, а также непосредственно с заказчиками. Кроме того, я занимаюсь созданием парсеров, а также небольших прикладных программ с пользовательским интерфейсом. Технологии и языки, которыми я владею:

  • HTML & CSS верстка
  • JavaScript (+ jQuery)
  • PHP
  • Базы данных (MySql, PostgreSql)
  • CMS (WordPress)
  • Python (tkinter, bs4, requests, selenium)
PHPJavascriptPythonWordPressMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQuerySelenium