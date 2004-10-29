Full stack веб-разработчик, разработчик ПО

Я являюсь full stack веб-разработчиком, занимаюсь этим уже несколько лет. У меня есть опыт коммерческой разработки на сторонних биржах, а также непосредственно с заказчиками. Кроме того, я занимаюсь созданием парсеров, а также небольших прикладных программ с пользовательским интерфейсом. Технологии и языки, которыми я владею: