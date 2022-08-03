Требуется Vue программист для выполнения проекта продолжительностью 10-15 часов. Основная задача заключается в доработках по CRM. Ожидается указание расценок и описание необходимых доработок.
Доработать сайт на iNSALES
Интернет магазин видеорегистраторов
Список конкурентов и любые другие подсказки предоставим для ускорения работы
60 карточек товаров, 2 бренда
- настроить правильную фильтрацию и сортировку по товарам
- разбить видеорегистраторы по типам (видеорегистратор, видеорегистратор-зеркало, видеорегистратор-радар, комбо-устройство)
- проработать карточки товаров, заполнить уникальное описание + характеристики товара
- переименовать фотографии по ключевым запросам и нанести водяной знак (есть исходники с фотостудии, у нас уникальные фото, поэтому хотим их защитить)
- подключить оплату на сайте (мерчант Сбербанк)
- подключить службы доставки (сдэк, боксбери, сберлогистика, почта)
- возможны дополнительные доработки после утверждения данных работ
Заявки фрилансеров
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