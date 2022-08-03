Доработать сайт на iNSALES

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки351 просмотр

Интернет магазин видеорегистраторов

Список конкурентов и любые другие подсказки предоставим для ускорения работы

60 карточек товаров, 2 бренда

- настроить правильную фильтрацию и сортировку по товарам

- разбить видеорегистраторы по типам (видеорегистратор, видеорегистратор-зеркало, видеорегистратор-радар, комбо-устройство)

- проработать карточки товаров, заполнить уникальное описание + характеристики товара

- переименовать фотографии по ключевым запросам и нанести водяной знак (есть исходники с фотостудии, у нас уникальные фото, поэтому хотим их защитить)

- подключить оплату на сайте (мерчант Сбербанк)

- подключить службы доставки (сдэк, боксбери, сберлогистика, почта)

- возможны дополнительные доработки после утверждения данных работ

3 года назад
guest_16595290591858
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
33 года
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