Необходимо разработать веб-приложение для мониторинга рекламы и общения с клиентами через чат-бота в Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Предпочтительные языки программирования - PHP или Python. Требуется опыт работы с Facebook API и написания подобных приложений.
Доработка модуля tabs.next Aspro.Next, Bitrix
Доработка модуля tabs.next Aspro.Next или написание своего по тз, верстку делать не нужно
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