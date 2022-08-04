Розробка crm програми

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок361 просмотр

Карта клиента закрытого типа

Внести запись в ручном формате

Онлайн запись

Получать оповещения о записи

Аналитика записей(новые клиенты, постоянные, общее количество записей по мастерам )

Доступ мастеров к расписанию(только свое)

Доступ администратора к полному расписанию

Скидки, промокоды

Оплата записей

Индивидуальный прайс к каждому сотруднику

База клиентов

Разный интервал между записями к каждому сотруднику

Возможность видеть расписание на неделю

Запись к сотрудникам по разным адресам

Напоминание клиенту о записи(за день)

Напоминание мастеру о записи (за 30 минут)

Возможность разных локаций

Синхронизация с календарями

3 года назад
guest_16596210305529
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Владимир
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ігор
 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
267 отзывов
3 года назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
39 отзывов
3 года назад
Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
3 года назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
103 отзыва
3 года назад
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Веб-программирование
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Илья
 
19 лет
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Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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