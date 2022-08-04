Требуется разработка CRM программы для управления клиентскими записями. Основные функции: онлайн запись, оповещения, аналитика по клиентам, доступ мастеров к личному расписанию, индивидуальные прайсы, возможность напоминаний и синхронизация с календарями. Программа должна поддерживать разные локации и интервалы между записями.
Сделать решения для тильды
Нужно написать код для 50 решений тильды на JS CSS JQuery, чтобы он работал на Тильде.
Сам сайт доделан, осталось лишь добавить решения и внести некоторые правки по дизайну.
Остальные подробности и ссылки в ЛС
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