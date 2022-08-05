Спрятать партнерскую ссылку для редиректа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка668 просмотров

Есть партнерская ссылка, предположим https://partner.com/ которая ведет на https://reklama.com/

Её надо спрятать в редирект(301,302 или другое) так, чтобы её нельзя было отследить в редиректах через fidler и другие различные снифферы. В итоге человек нажимает на https://mydomen.com/ и попадает на https://reklama.com/. Сервисы сокращенных ссылок не подойдут, так как там все отслеживается через снифферы. Методы javascript тоже нельзя использовать

JavaScript
3 года назад
guest_16505381844589
3 года в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
155 отзывов
3 года назад

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