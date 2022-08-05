Есть партнерская ссылка, предположим https://partner.com/ которая ведет на https://reklama.com/

Её надо спрятать в редирект(301,302 или другое) так, чтобы её нельзя было отследить в редиректах через fidler и другие различные снифферы. В итоге человек нажимает на https://mydomen.com/ и попадает на https://reklama.com/. Сервисы сокращенных ссылок не подойдут, так как там все отслеживается через снифферы. Методы javascript тоже нельзя использовать