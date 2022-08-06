Необходимо реализовать личный кабинет пользователя с функциями регистрации и логина. Кабинет должен позволять добавлять, удалять и обновлять записи пользователя. Интеграция с базой данных сайта обязательна. Подробности в приложенном файле.
Разработать калькутор сметы на HTML или WordPress на основе Exel.
Нужно разработать (дизайн + верстка) калькулятор сметы для систем звукоизоляции.
Логика такая - клиента заходит на сайт (это будет отдельная страница сайта. (выбирает пол, стены или потолок) ему предлагаются варианты звукозоляции.
Он выбирает подходящий, вбивает площадь поверхности и ему выдают стоимость и список материалов необходимых для заказа. Эту смету он может скачать в PDF или заполнить заявку и получить на почту!
Примеры такой реализации в интернет-магазинах:
https://acoustiki.ru/turnkey-solution/
https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/steny/beskarkasnaya-sistema-zvukoizolyacii-steny-bazis/
https://acoustic.plus/solution/tonkaya-beskarkasnaya-zvukoizolyatsiya-sten/beskarkasnaya-zvukoizolyatsiya-sten-komfort/
Список материалов, формулы расхода на 1м2 и расчет уже реализованы в Exel таблице (где просто вбивается площадь и показывает сумму за монтаж и материал)
Прайс-лист на 50-60 наименований.
По каждому материалу указан расход на 1м2 или 1 м.п / стоимость материала за упаковку или единицу.
Ссылка на таблицу для просмотра: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ksNFytgFo4p6OMTwZweKh2oaSmU9iXVl0tLNG_J4uA/edit?usp=sharing
Пишите свои варианты реализации задачи и стоимость. Будем дельно обсуждать.
Заявки фрилансеров
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