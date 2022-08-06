Разработать калькутор сметы на HTML или WordPress на основе Exel.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1228 просмотров

Нужно разработать (дизайн + верстка) калькулятор сметы для систем звукоизоляции.  

Логика такая - клиента заходит на сайт (это будет отдельная страница сайта. (выбирает пол, стены или потолок) ему предлагаются варианты звукозоляции.

Он выбирает подходящий, вбивает площадь поверхности и ему выдают стоимость и список материалов необходимых для заказа.  Эту смету он может скачать в PDF или заполнить заявку и получить на почту!

Примеры такой реализации в интернет-магазинах:

https://acoustiki.ru/turnkey-solution/

https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/steny/beskarkasnaya-sistema-zvukoizolyacii-steny-bazis/

https://acoustic.plus/solution/tonkaya-beskarkasnaya-zvukoizolyatsiya-sten/beskarkasnaya-zvukoizolyatsiya-sten-komfort/

Список материалов, формулы расхода на 1м2 и расчет уже реализованы в Exel таблице (где просто вбивается площадь и показывает сумму за монтаж и материал)

Прайс-лист на 50-60 наименований.

По каждому материалу указан расход на 1м2 или 1 м.п / стоимость материала за упаковку или единицу.

Ссылка на таблицу для просмотра: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ksNFytgFo4p6OMTwZweKh2oaSmU9iXVl0tLNG_J4uA/edit?usp=sharing

Пишите свои варианты реализации задачи и стоимость. Будем дельно обсуждать.

HTMLWordPress
3 года назад
guest_15722853620973
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