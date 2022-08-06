Доброго времени суток!

Требуется создать скрипт сайта знакомств. С возможностью гибкой настройки. Как целей знакомств, так и полей самой анкеты, и дополнительных функций на сайте. И простенькой админки.

В общем, рассмотрю варианты, как и самих скриптов. Так и цены. Открыт для предложений.