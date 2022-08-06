Необходимо реализовать личный кабинет пользователя с функциями регистрации и логина. Кабинет должен позволять добавлять, удалять и обновлять записи пользователя. Интеграция с базой данных сайта обязательна. Подробности в приложенном файле.
Скрипт сайта знакомств
Доброго времени суток!
Требуется создать скрипт сайта знакомств. С возможностью гибкой настройки. Как целей знакомств, так и полей самой анкеты, и дополнительных функций на сайте. И простенькой админки.
В общем, рассмотрю варианты, как и самих скриптов. Так и цены. Открыт для предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить баги в canvas.js. В первой ссылке на мобильных устройствах iOS при нажатии на модель канваса элементы сжимаются. Во второй ссылке, при использовании генератора коллажей, выбор большого количества фотографий вызывает сильную нагрузку на компьютер. Необходимо оптимизировать работу приложения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо скопировать небольшой сайт с сохранением всей анимации и функционала. Требуется редактирование информации и размещение на существующем домене и хостинге. Обеспечьте полное соответствие оригиналу.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать калькулятор сметы для систем звукоизоляции на HTML или WordPress. Клиенты выбирают пол, стены или потолок, вводят площадь и получают стоимость и список материалов. Смету можно скачать в PDF или отправить на почту. Исходные данные и формулы уже есть в Excel. Прайс-лист включает 50-60 наименований материалов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется изменить ключи авторизации Google Sheets API с одного аккаунта на другой. Скрипт написан на PHP и уже работает. Необходимо просто обновить авторизацию для нового аккаунта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется настройка модуля доставки СДЭК для OpenCart 2.3 с использованием шаблона Revolution. Модуль уже приобретен, но установка не удалась. Необходим опыт в настройке подобных модулей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется парсинг сайта для извлечения информации о 3000 товарных позициях. Сайт использует капчу, необходимо разработать решение для обхода. Данные должны предоставляться в формате CSV раз в сутки. Опыт в решении подобных задач приветствуется.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка функционала расширенного хайда для новостей на платформе DLE. Необходимо скрыть выбранные новости от пользователей до выполнения определенных действий. Подробное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать скрипт авторизации на сайте vk.com на PHP. Учитывайте изменения вёрстки и обеспечьте возможность работы с сайтом как авторизованный пользователь для парсинга данных. Ожидаются готовые решения или предложения по реализации, с акцентом на использование куки remixsid.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Необходимо добавить рекапчу на сайт, реализованный на HTML, CSS и JS. Работы займут около 5 минут. Нужно внедрить стандартный код от Google в один файл HTML и JS. Все формы связаны, поэтому требуется аккуратное внесение кода.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад