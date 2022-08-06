Скопировать сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок515 просмотров

Всем привет ! Есть идея , нужна реализация .

Есть сайт (небольшой), его нужно скопировать ( включая всю анимацию и т.д.) , редактировать некоторую информацию и добавить на существующий домен и хостинг. 

Нужно обеспечить полный функционал сайта - донора. 

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