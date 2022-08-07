Реализовать продажу промо-кодов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок244 просмотра

Здравствуйте, нужно реализовать продажу промо-кодов на сайте. (Сгенерировали код, продали, записали в бд и срок действия).

Биллинг пока временный прикрутим, что попроще. Потом повесим дополнительные методы оплаты.

+возможность проверить, валидный ли промо-код, и не закончился ли он.

Стек: Php, laravel, symfony

Условия:

1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.

2) Есть написанное четкое техническое задание

3) Работа через трекер Hubstaff.com

4) Коммуникация в телеграм

5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.

В отклике укажите:

1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком

2) Напишите "я согласен работать по трекеру"

3) Ставку в час

4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю

5) Часовой пояс

6) Юзернейм в телеграме

ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.

LaravelPHPSymfony
3 года назад
qast
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Марк
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Саша
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Элмурод
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
123 отзыва(-3)
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Поставить рекапчу на лендинг

    $15

    Требуется установить рекапчу на лендинг, созданный на WordPress, а также вывести последние 4 записи из Instagram. Ожидается быстрая реализация задачи в течение часа. Укажите стоимость выполнения работы.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать редирект, Склейку доменов Зеркал

    Требуется реализовать редирект и склейку доменов для интернет-магазина на базе Django. Также необходимо исправить ошибки в модуле, который генерирует товарный фид в формате XML. Ожидается качественное выполнение задач с учетом всех технических требований.

    DjangoPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • PHP - добавить события в мой календари через Google calendar API

    $20

    Необходимо реализовать добавление событий в календарь с использованием Google Calendar API на PHP. Ожидается создание функционала для интеграции, который позволит добавлять и управлять событиями в личном календаре.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить баги по canvas.js

    Требуется исправить баги в canvas.js. В первой ссылке на мобильных устройствах iOS при нажатии на модель канваса элементы сжимаются. Во второй ссылке, при использовании генератора коллажей, выбор большого количества фотографий вызывает сильную нагрузку на компьютер. Необходимо оптимизировать работу приложения.

    iOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт сайта знакомств

    Ищется разработчик для создания скрипта сайта знакомств с возможностью гибкой настройки целей знакомств и полей анкеты. Также требуется простая админка для управления сайтом. Рассмотрим различные варианты скриптов и ценовые предложения.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    $10

    Необходимо скопировать небольшой сайт с сохранением всей анимации и функционала. Требуется редактирование информации и размещение на существующем домене и хостинге. Обеспечьте полное соответствие оригиналу.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать калькутор сметы на HTML или WordPress на основе Exel.

    Необходимо разработать калькулятор сметы для систем звукоизоляции на HTML или WordPress. Клиенты выбирают пол, стены или потолок, вводят площадь и получают стоимость и список материалов. Смету можно скачать в PDF или отправить на почту. Исходные данные и формулы уже есть в Excel. Прайс-лист включает 50-60 наименований материалов.

    HTMLWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад