Необходимо подключить систему подписки для сайта на Drupal 8 с использованием LiqPay для оплаты услуг банковскими картами. Требуется интеграция и настройка системы. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Реализовать совместный доступ к учетной записи сервиса mpstats.
Здравствуйте.
Задача реализовать совместный доступ к учетной записи сервиса mpstats.io
Сервис запрещает совместное использование и при одновременном входе в учетную запись с разных ПК с одного будет разавторизовываться.
Если заходить в сервис с одного браузера с одним IP и другими уникальными данными, то сервис этого не замечает и дает пользоваться учетной записью совместно.
Мне нужно установить специальный браузер на хостинг с открытой учетной записью mpstats и сделать возможность подключаться к данному хостингу по ссылке с логином и паролем. Доступ будет выдаваться разным людям для совместного пользования учетной записью сервиса.
Также должна быть возможность отозвать доступ у конкретного пользователя.
Возможно есть другие решения для моего запроса.
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