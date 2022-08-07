Здравствуйте.

Задача реализовать совместный доступ к учетной записи сервиса mpstats.io

Сервис запрещает совместное использование и при одновременном входе в учетную запись с разных ПК с одного будет разавторизовываться.

Если заходить в сервис с одного браузера с одним IP и другими уникальными данными, то сервис этого не замечает и дает пользоваться учетной записью совместно.

Мне нужно установить специальный браузер на хостинг с открытой учетной записью mpstats и сделать возможность подключаться к данному хостингу по ссылке с логином и паролем. Доступ будет выдаваться разным людям для совместного пользования учетной записью сервиса.

Также должна быть возможность отозвать доступ у конкретного пользователя.

Возможно есть другие решения для моего запроса.