Ищется разработчик на yii фреймворке PHP для доработки сайта. Ознакомьтесь с ТЗ и укажите стоимость часа работы и сроки выполнения задач.
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Добрый день
нужен скрипт для получения данных с криптобиржи Бинанс (без входа в аккаунт) - текущие курсы и отправки их в Гугл таблицу, обновление в реальном времени
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