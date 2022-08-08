Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки366 просмотров

Добрый день

нужен скрипт для получения данных с криптобиржи Бинанс (без входа в аккаунт) - текущие курсы и отправки их в Гугл таблицу, обновление в реальном времени

https://p2p.binance.com/ru

3 года назад
guest_16599563188155
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