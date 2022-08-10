gipocompany

Кирилл gipocompany

 
20 летРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
GipoCompany - Python разработка
Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
83%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1679157556715
9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$80
10 баллов
9 месяцев назад
Добавить оплату в готовый чат-бот Телеграмм
Кирилл все сделал в срок и четко, отвечал быстро и профессионально. Работой очень доволен (пришлось создать новый бот)! Однозначно рекомендую!
Только положительные впечатления остались от сотрудничества! Четко поставленная задача, предоставление всей необходимой информации и мгновенная оплата! Благодарю за сотрудничество и горячо рекомендую всем исполнителям!
Ответный отзыв
yourbestoffer
Владислав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$170
10 баллов
год назад
Написать Telegram бота
Сотрудничество не было закончено по нашей инициативе. К исполнителю нет никаких претензий - необходимость в проекте отпала. Всю работу, зависящую от исполнителя, выполнили в лучше виде
Работа началась хорошо, задача была поставлена четко, но в определенный момент перестал отвечать на сообщения, работа не была закончена, оплата не была получена.
Ответный отзыв
guest_16468383420725
Россия
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
год назад
Разработать парсер P2P торговли на криптобиржах (Python или PHP)
Быстро и качественно выполненная работа
Отличный клиент , задача четкая и ясная , надеюсь на дальнейшую работу.
Ответный отзыв
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
год назад
Запустить телеграмм бота на Python
Задача выполнена. Сотрудничеством доволен. Работаем дальше.
Заказчик четко определяет задачи, всегда на связи, оплату совершает своевременно
Ответный отзыв
dethtones
Никита 
19 летКазахстан
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
9 баллов
год назад
Необходимо изменить уже готовый код телеграмм бота на python
Хороший исполнитель. Выполнил всё качественно, осуществил все желаемые правки. Чутка опоздал по срокам, но незначительно.
Адекватный заказчик. Точное ТЗ. Работает с предоплатой. Полная оплата сразу после выполнения без каких либо задержек
Ответный отзыв