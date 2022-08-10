GipoCompany - Python разработка
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
83%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 месяцев назад
Кирилл все сделал в срок и четко, отвечал быстро и профессионально. Работой очень доволен (пришлось создать новый бот)! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Только положительные впечатления остались от сотрудничества! Четко поставленная задача, предоставление всей необходимой информации и мгновенная оплата! Благодарю за сотрудничество и горячо рекомендую всем исполнителям!
$170
10 баллов
год назад
Сотрудничество не было закончено по нашей инициативе. К исполнителю нет никаких претензий - необходимость в проекте отпала. Всю работу, зависящую от исполнителя, выполнили в лучше виде
Ответный отзыв
Работа началась хорошо, задача была поставлена четко, но в определенный момент перестал отвечать на сообщения, работа не была закончена, оплата не была получена.
$40
10 баллов
год назад
Быстро и качественно выполненная работа
Ответный отзыв
Отличный клиент , задача четкая и ясная , надеюсь на дальнейшую работу.
$8
10 баллов
год назад
Задача выполнена. Сотрудничеством доволен. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Заказчик четко определяет задачи, всегда на связи, оплату совершает своевременно
$30
9 баллов
год назад
Хороший исполнитель. Выполнил всё качественно, осуществил все желаемые правки. Чутка опоздал по срокам, но незначительно.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Точное ТЗ. Работает с предоплатой. Полная оплата сразу после выполнения без каких либо задержек